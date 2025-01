Niet alleen kittens worden gedumpt: ook honden, biggetje en zelfs een slang

Drie jonge kittens werden zaterdag op de Esschebaan in Vught gedumpt. Werk aan de winkel dus voor vrijwilligers van de Dierenambulance. Maar nog voordat de drie doorweekte katjes een veilig thuis kregen in het asiel, werden ze al meegenomen door een onbekende man. Sindsdien zijn de kittens spoorloos. Het achterlaten van huisdieren gebeurt helaas in alle maten, geuren en kleuren. We deden een greep uit het eigen archief en dat levert dit (beknopte) overzicht op van afgelopen jaren.

Zo vonden vrijwilligers van de dierenambulance drie kittens in een afgesloten grijze vuilniszak in Geffen. Sandra van de Rooij van dierenopvang Maasland snapte er niks van. “Het is toch van de zotte. Als mensen ergens een kitten vinden, kunnen ze gewoon bellen met de ambulance en dan worden er ook geen vragen gesteld of het hun eigen kitten is. Wat ze nu gedaan, in een afgesloten zak ergens neerzetten, is totaal onnodig en wreed.”

En nog meer kittenleed in Tilburg. Daar vond een vrouw vier kittens in haar kliko. Ze opende het deksel omdat ze gemauw en gepiep hoorde en ontdekte de diertjes.

De vier kittens zaten gevangen in de kliko (foto: @dierenambulancebrabantnoord op Facebook).

Een klassieke dumping in Eindhoven tijdens de zomer. Daar werd een pitbull aan een boom gevonden. De eigenaar, die van zijn dier af wilde, was nog wel zo vriendelijk geweest om er een bak water en een zak hondenbrokken bij te zetten.

In Helmond werd eind 2020 zelfs een slang gedumpt. Niet los op straat, maar compleet met terrarium en al. Het ging om een korenslang, ook wel rattenslang genoemd. Deze slangensoort is niet agressief en ook niet giftig.

De gedumpte slang (foto: Dierenpolitie Oost-Brabant).

In de polders van de gemeente Altena werden enkele jaren geleden massaal hanen gedumpt. "Alleen al in de maanden december en januari hebben we vijftig hanen gevangen en opgevangen”, vertelde Joost Evenhuis van de dierenambulance Altena destijds. “Het gaat waarschijnlijk om meerdere mensen die het leuk vonden om een paar kippen aan te schaffen. Die kopen dan een paar van die donzige kuikens, maar daar blijken dan ook haantjes tussen te zitten. Die gaan kraaien en worden dan gedumpt.”

Gedumpte haantjes op de vlucht in de polder

Ook cavia's staan hoog op de lijst van gedumpte dieren. Niet eentje, maar vele knaagdieren tegelijk. Zoals in Den Bosch en Schaijk waar twintig cavia's tegelijk werden gedumpt. Het waren vooral mannetjes en sommige van de diertjes waren in zeer slechte conditie. Bij een dierenwinkel in Den Bosch stond een doos voor de deur met zeven mannelijke cavia's erin. De diertjes werden kort daarna naar een tijdelijke opvang in Schaijk gebracht. Ze zagen er redelijk verzorgd uit. Uitgerekend bij dezelfde opvang werden een dag later nog eens dertien cavia's gedumpt. Deze diertjes waren er erg slecht aan toe.

Gedumpte cavia's in slechte conditie.

Bij een kinderboerderij in Uden beleefden ze hetzelfde tafereel. Daar werden binnen een week acht hamsters gedumpt in het caviahok. Het achterlaten van hamsters bij de kinderboerderij is misschien goed bedoeld, maar toch was de kinderboerderij niet blij met de diertjes. "Hamsters zijn geen leuke dieren. Overdag slapen ze, dan hebben wij er als kinderboerderij niets aan.” Een dumping die het nieuws haalde in 2020 was de achtergelaten puppy op de A2. Dat is op zich al erg, maar het werd nog erger toen bleek dat het verhaal over de vrachtwagenchauffeur die de puppy zou hebben gevonden, compleet verzonnen bleek te zijn. De ‘vinder’ wilde van het dier af een deed alsof hij haar had gevonden. Een vriend van de man vond het verhaal verdacht en stapte ermee naar de Dierenambulance.

De 'gevonden' puppy (foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost)

Screenshots die de vriend maakte van gesprekken met de 'vinder'.

Een andere opmerkelijke dumping van enkele jaren geleden, betrof een geitje. De politie verspreidde foto’s van een man die het dier had gedumpt in Liempde. Eerder had de politie al een video laten zien van het geitje met het verzoek aan de man zich te melden. Toen dit niet gebeurde, werden er beelden van de verdachte online gezet..

Vers ter wereld gekomen en dan al verstoten. Het overkwam een een biggetje dat in 2019 werd gedumpt bij dierenparkje ’t Veldje in Rosmalen. Het beestje was net geboren, de navelstreng zat er nog aan.