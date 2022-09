Ansichtkaart al veertig jaar onderweg: postbode geeft het op

Het is een opmerkelijk verhaal. Een ansichtkaart die in de jaren 80 van de vorige eeuw werd verstuurd vanuit Hoeven is al zo'n veertig jaar onderweg om op het juiste adres bezorgd te worden. Blijkbaar heeft de postbode het nu echt opgegeven, want de kaart is deze week terugbezorgd bij de camping waar hij vermoedelijk ooit op de bus is gedaan.

Jan, Veronica en Matthijs waren zo’n veertig jaar geleden op vakantie op het vakantieoord 'Camping Hoeven', inmiddels bekend als 'Molecaten Park Bosbad Hoeven' met waterspeelpark 'Splesj'. Met een handgeschreven ansichtkaart wilden ze Ludwina en Piet in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep vertellen dat ze daarvan genoten. Heel veel tekst hadden ze daarvoor niet nodig. Een kort en krachtig ‘Groetjes’ was voldoende. Ze kozen voor een roestbruine kaart met vijf foto's en de tekst ‘Groeten uit Camping Hoeven’. De plaatjes laten zien hoe de camping er destijds uitzag. Waaronder een sfeervol kiekje van een stacaravan en een (inmiddels) groene oldtimer voor de slagboom bij het toegangsgebouw. 'Incompleet/ongeldig adres'

Prominent in het midden van de kaart staat een afbeelding van een wegwijzer die laat zien waar de tennisbanen en de was- en toiletgebouwen zijn. Ook de postzegel van 45 guldencent uit de serie Bezetting en Bevrijding en een vage datumstempel van het voormalige sorteercentrum in Roosendaal getuigen van een vervlogen tijdperk. Deze week bleek dat die begroeting dus helemaal nooit is aangekomen. De postmedewerker die de kaart recent in handen kreeg, plakte er een sticker op waarop wordt uitgelegd waarom de ansichtkaart nog altijd niet is bezorgd: 'Onbestelbaar vanwege incompleet/ongeldig adres’. De kaart werd bezorgd bij Bosbad Hoeven, want waar Jan, Veronica en Matthijs wonen is ook niet bekend.