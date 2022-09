Met deze tips voorkom je een herfstdip of kom je er weer uit

Het wordt kouder en de bladeren vallen weer van de bomen. Dat betekent dat de herfstdip voor veel mensen weer op de loer ligt. Hoe zorg je er nou voor dat je ondanks de steeds kortere dagen toch lekker in je vel blijft zitten? Levenscoach Jos Arts uit Eindhoven helpt je op weg.

Om te beginnen deze 'standaardtips' tegen een herfstdip:

veel water drinken,

genoeg slapen,

gezond eten.

Hoewel dit je waarschijnlijk al een stuk zal helpen, zijn er ook nog veel andere dingen die je kunt doen.

Jos Arts is levenscoach in Eindhoven en geeft zijn belangrijkste tips. "Mensen hebben het liefst een wonderkuur, maar die bestaat niet. Je moet je anders opstellen tegenover de herfst", vertelt hij.

1. Accepteer sombere gevoelens

Volgens Arts is het met een herfstdip vooral belangrijk om te accepteren dat je je even somber voelt. "Als ons iets niet bevalt, dan moet dat weg. Daar zit het probleem. Somberheid hoort nou eenmaal een beetje bij de herfst. Als je je ertegen verzet, wordt het erger. Het moet er juist uit."

Als je je sombere gevoelens toestaat, trekken die volgens Arts juist heel snel ook weer weg. "Net als een onweersbui die overtrekt: daarna schijnt de zon weer. Dus ga op de bank zitten met een deken en kop thee en ga een beetje zitten somberen."

2. Vermijd negatieve informatie

Op koude dagen blijven we vaak binnen zitten en grijpen we volgens Arts al snel naar de afstandsbediening, telefoon of krant. Arts is van mening dat dat niet slim is.

"Door die praatprogramma's, podcasts, kranten en social media wordt je hoofd alleen maar gevoed om weer na te gaan denken. We worden overspoeld met informatie, zeker nu met al die crisissen. Probeer negatieve informatie over te slaan, dat zet je hoofd alleen maar aan het werk en dat wil je juist niet."

3. Kom in beweging

"Ga naar buiten, ondanks het slechte weer. Kom in beweging", adviseert Arts. Ben je van de bank af? Goed! Dan is het tijd om je zintuigen aan het werk te zetten.

"Als je wandelt, kijk dan eens goed naar wat je tegenkomt. Ruik aan eikeltjes, voel hoe de wind op je wangen blaast, raap kastanjes op, luister of je iets hoort. Als je dat doet, geniet je echt van je omgeving. Als je dan thuiskomt, is je hoofd ook wat leger dan wanneer je tijdens het wandelen alleen maar aan het nadenken bent." Nog een voordeel: je slaapt er een stuk beter van.

4. Doe leuke dingen

Volgens de levenscoach zijn we altijd ontzettend gericht op dingen die we moeten doen. "Naar de kapper, koken, tuinieren: we moeten van alles. Dat kost bakken met energie. Ons hoofd wil altijd nuttig zijn. We denken dat als je veel doet, je gelukkig bent, maar dat is niet zo."

"Niet alles hoeft nuttig te zijn. Ga eens op de bank zitten en kijk naar buiten. Doe dingen die je leuk vindt, zoals een goed boek lezen, knutselen of iets met de kinderen doen. Dan voed je je hart en niet je hoofd."

LEES OOK: Herfstdip? Het LichtCafé helpt je er weer helemaal bovenop