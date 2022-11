Begrafenissen en crematies steeds vaker door gemeente betaald en geregeld

Brabantse gemeenten regelen en betalen steeds vaker uitvaarten van mensen die zijn overleden. Vorig jaar gebeurde dat tenminste 109 keer. Dat is bijna een derde vaker dan in 2018. Dit jaar worden dat er waarschijnlijk nog meer. Gemeenten die begrafenissen en crematies regelen, waren daar vorig jaar bijna twee ton aan kwijt. Dat blijkt uit informatie die Omroep Brabant heeft opgevraagd.

Van gemeentewege. Zo worden uitvaarten officieel genoemd als ze door gemeenten worden geregeld en betaald. Vaak gaat het om overledenen zonder geld of nabestaanden die de begrafenis of crematie willen betalen. In zulke gevallen zijn gemeenten, waar de dode is gevonden, verplicht de uitvaart te regelen. Dit zijn in de regel sobere begrafenissen en crematies, met weinig of geen familie en vrienden die erbij aanwezig zijn.

Het regelwerk rond zo'n uitvaart is tijdrovend, blijkt uit een rondvraag langs alle Brabantse gemeenten. Dat zit zo: als iemand sterft, moeten familieleden worden geïnformeerd. Als zij niet (snel) te vinden zijn, begint een ware zoektocht naar nabestaanden. Ambtenaren speuren in het huis van de overledene naar aanwijzingen.

Het duurt soms enkele dagen voordat nabestaanden worden gevonden. “Er wordt gezocht in adres- en telefoonboekjes, mensen in die boekjes worden gebeld of er wordt gezocht via de Burgerlijke Stand”, schrijft de gemeente Helmond.

Geen contact

Als er familieleden zijn, krijgen zij de opdracht de uitvaart te regelen. Maar soms is er veel weerstand. Nabestaanden zeggen bijvoorbeeld dat ze al lang geen contact meer hebben met de overledene. Of dat zij bang zijn te moeten opdraaien voor de kosten. Soms hebben nabestaanden dit geld niet. In de regel dringen gemeenten er dan toch op aan de uitvaart zelf te regelen. "Het is niet aan de gemeenschap dit te betalen, maar aan de familie", schrijft Helmond. Gebeurt dit niet, dan schakelt de gemeente zelf een uitvaartondernemer in.

Afgelopen vijf jaar gebeurt dit steeds vaker, blijkt uit de rondvraag. Van alle Brabantse gemeenten gaven er 40 informatie. Zij regelden vorig jaar 109 uitvaarten en tot en met juli van dit jaar al 68. Dit aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat enkele gemeenten geen gegevens over dit jaar aanleverden. Ter vergelijking: in heel 2018 kwam het 83 keer voor. In totaal sterven in onze provincie jaarlijks zo'n 23.000 mensen.