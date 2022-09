Man werd mogelijk ontvoerd in Eindhovense kidnapbus, twee mannen opgepakt

De twee verdachten die woensdagavond zijn opgepakt omdat ze een bestelbusje bestuurden dat volledig was ingericht om mensen mee te ontvoeren, zijn een 24-jarige man uit Eindhoven en een 28-jarige man uit Geldrop-Mierlo. Terwijl het onderzoek in het busje plaatsvond, werd de politie benaderd door een man die zei ontvoerd te zijn geweest. De politie onderzoekt nu of er een verband is tussen de man en de verdachten.

Ron Vorstermans Geschreven door

De bestelbus werd rond kwart voor elf klemgereden door de politie omdat deze volgens een gealarmeerde burger 'verdacht' was. Dat gebeurde tussen de flats in het stadsdeel Tongelre vlakbij de N270. Man belde zelf

In de bus troffen toegesnelde agenten extra aangebrachte sloten aan op de deuren. De de laadruimte van de bestelbus was bekleed met plastic. Het duo kon niet duidelijk uitleggen waarom de bus er zo uitzag.

Foto: SQ Vision

Terwijl agenten bezig waren met het onderzoek in en rondom de bus, kwam er een telefoontje binnen bij de meldkamer. Een man meldde dat hij eventjes ontvoerd was geweest. "We zijn momenteel aan het onderzoeken wat er is gebeurd en welke relatie er is tussen deze man, de witte bus en de inzittenden. In dit stadium van het onderzoek kunnen we daar nog niets over zeggen." Eerder gebruikt

De politie zei eerder al het vermoeden te hebben dat de bus eerder is gebruikt om iemand te kidnappen. Het tweetal zit vast op het bureau en wordt verhoord. De bestelbus is opgetakeld en wordt onderzocht door de technische recherche. Dit is hoe het politie-onderzoek er woensdagavond uitzag: