Meer asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in de Koepel in Breda

De Koepel in Breda krijgt 700 tot 800 slaapplekken voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment worden er al ongeveer 400 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de voormalige gevangenis die officieel Boschpoort heette.

De gemeente Breda wil naast het hoofdgebouw, ook twee bijgebouwen inzetten voor het huisvesten van vluchtelingen. De extra opvang is mogelijk door een uitbreiding en een verlenging van het huurcontract voor drie jaar. Daardoor kunnen er in totaal dus 700 tot 800 mensen worden opgevangen. Het uiteindelijke aantal staat nog niet vast.

Depla: 'Forse opgaven'

Burgemeester Paul Depla is tevreden over het besluit. Volgens de burgemeester heeft Breda te maken met een aantal forse opgaven voor opvang en huisvesting. "Daar hebben we niet meteen een pasklare oplossing voor."

De Koepel wordt ingericht als 'flexibele opvanglocatie'. "Op die manier kunnen we snel ruimte creëren voor verschillende groepen en die mee laten groeien met de vraag.”