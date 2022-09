Huurders Koepelgevangenis geschokt door extreme huurverhoging

De huurders van kleine bedrijfsruimtes in de Bredase Koepelgevangenis konden hun ogen niet geloven afgelopen week. Ze kregen onverwachts een e-mail waarin een enorme huurverhoging werd aangekondigd. Door de gestegen energietarieven wordt de huurprijs drie keer zo hoog. Zo'n tachtig huurders in het complex zitten met de handen in het haar en zijn woedend. Sommige ondernemers zijn zelfs al bezig met een vertrek.

In juli werd de oude gevangenis achter het Chasséveld door de overheid verkocht aan projectontwikkelaars. Vanaf 1 oktober zijn zij de nieuwe eigenaren. Het complex wordt omgevormd tot het 'Koepel District', een open gebied met huizen, bedrijven, vrijetijds- en culturele voorzieningen, dat verbonden is met de binnenstad van Breda. Voorlopig wordt het complex nog beheerd door leegstandsbeheerder VPS. Van die organisatie kregen de huurders afgelopen week het slechte nieuws te horen. Om leegstand tegen te gaan, zitten in het complex nu zo'n tachtig bedrijfjes en creatievelingen. Ze huren een ruimte via leegstandsbeheerder VPS. Afgelopen week kregen ze na maanden radiostilte en onzekerheid ineens een e-mail van de beheerder: per 1 oktober worden door de gestegen energietarieven de servicekosten verhoogd naar 100 euro per vierkante meter per jaar. Concreet betekent het dat de huurprijzen verdrievoudigen.

"Bizar dat je dit pas tien dagen van te voren hoort."

Kunstenaar Jasper Verhulst en boksschoolhouder Gijs Haverman schrokken zich rot van het bericht over de huurverhoging. "We kregen die mail pas afgelopen week, terwijl het contract al 1 oktober in zou moeten gaan. Bizar dat je dit pas tien dagen van te voren hoort", vertelt Jasper.

Kunstenaar Jasper Verhulst in zijn gedeelde ruimte (eigen foto).

De kunstenaar huurt samen met zeven anderen een ruimte. Dat kost ze nu zo'n 800 euro. Dat wordt straks 2.500 euro. "Wij dachten dat de nieuwe eigenaar en VPS met ons verder willen, maar daar lijkt het niet op zo." De mail is hard aangekomen, vertelt Jasper: "De huurders zijn meteen een WhatsApp-groep gestart om te kijken wat we hiermee moeten."

"Ik heb alleen een voorstel, maar nog geen contract gezien."

Gijs Havermans heeft sinds een half jaar een boksschool op de zolder van de oude Koepelgevangenis. Hij betaalt nu zo'n 900 euro per maand. Dat wordt 3.000 vanaf 1 oktober. "Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen, want ik heb alleen een mail met een voorstel gehad van VPS, maar nog geen contract gezien. Het is heel vreemd."

Gijs Haverman dacht juist een stabiele plek gevonden te hebben voor zijn boksschool.

Hij traint kleine groepjes in zijn boksschool. "Wat ze straks vragen.. daarvoor moet ik zeven dagen per week werken en dan nog moet ik geld toeleggen. Niet te doen dus." Gijs vindt de verhoging onredelijk. "Door mijn ruimte lopen gloeiend hete verwarmingsbuizen en in de zomer is het zo warm dat ik eigenlijk niet kan trainen daar."

"Dit is voor velen de doodsteek."