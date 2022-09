Ansichtkaart was bedoeld voor Ludwina: 'Heel bijzonder dat die nu opduikt'

Binnen een dag was ze gevonden. Met dank aan de kracht van social media. De ansichtkaart die 42 jaar geleden vanuit Hoeven naar Ludwina en Piet in Nieuw-Vennep werd verstuurd en nooit aankwam, was bedoeld voor Ludwina Verhoeven (64) uit Nieuw-Vennep. "Mijn zus heeft die kaart verstuurd. Toen mijn zoon het bericht op social media zag en ons erop wees, is ze gaan zoeken in oude fotoboeken. Het was 1980. De eerste en enige keer dat ze in Hoeven op de camping stond."

Malini Witlox & Ista van Galen Geschreven door

Die camping is Bosbad Hoeven. Op de ansichtkaart staan foto's waarop je ziet hoe de camping er destijds uitzag. De afzenders waren Jan, Veronica en Matthijs. "Jan is mijn zwager, die is vier jaar geleden overleden. Mijn man Piet is in februari van dit jaar overleden. Daarom vind ik het ook heel bijzonder om dit kaartje te krijgen. Ik heb mijn zus Veronica gebeld, die was ook verbaasd." 'Adres klopte'

Ludwina vraagt zich met name af waar de kaart die 42 jaar is gebleven. "Het adres dat erop staat, klopt. Ik woon er nog steeds. En destijds had je een vaste postbode, die wist je zelfs zonder juist adres wel te vinden. En hoe komt het dan dat het nu weer opgedoken is?"

De oude Ansichtkaart (foto: Molencaten Park Bosbad Hoeven).