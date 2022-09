112-nieuws: aanrijding scooterrijdster Prinsenbeek • linke situatie A59

10.21

Een 38-jarige man is donderdag aangehouden op de Admiraal Lonckestraat in Roosendaal. Agenten zagen de veelpleger op een scooter rijden over de Brugstraat. Hij keek steeds achterom en verdween via een voetpad. Korte tijd later zagen ze de scooter liggen op een oprit aan de Admiraal Lonckestraat. De bestuurder verstopte zich gebukt achter een auto. De scooter blijkt een oorspronkelijk groene GO-scooter die zwart gespoten is. Er was met de startknop en het track-and-trace-systeem gerommeld.