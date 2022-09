Vrouw zwaargewond na botsing met vrachtwagen op gevaarlijke rotonde

Een oudere vrouw is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de rotonde van de Vijverbosweg met de Esscheweg en de Wolfskamerweg in Vught. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen. Iets meer dan een jaar geleden kwam op dezelfde plek de 17-jarige Jesse om het leven. Ook deze jongen uit Vught werd op deze onoverzichtelijke rotonde aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeluk deze vrijdagmiddag gebeurde rond kwart over drie. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend. Mogelijk heeft de bestuurder van de vrachtwagen de fietsster niet of te laat gezien. Hij is voor verhoor meegegaan naar een politiebureau. Zijn vrachtwagen had een Roemeens kenteken.

Het slachtoffer is met zeer ernstige verwondingen aan hoofd en ledematen naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Politie en ambulance kregen bij hun hulpverlening begeleiding van mensen van 'buurtpreventie'. Ze hadden hun handen vol aan mensen die kwamen toestromen na het ongeluk.

Het kruispunt staat als gevaarlijk bekend in de omgeving, omdat er geregeld ongelukken gebeuren. Op 5 oktober 2021 reed Jesse uit Vught de rotonde op, waarbij hij naar alle waarschijnlijkheid door een vrachtwagenchauffeur over het hoofd is gezien. De jongen overleefde het ongeluk niet.

Zijn dood maakte veel emoties los, zo werd enkele dagen later een erehaag met fakkels gevormd. In de buurt van de rotonde staat ook een monument ter nagedachtenis aan hem.

