Indrukwekkende erehaag met fakkels voor verongelukte Jesse (17) uit Vught

Meer dan duizend mensen hebben dinsdagochtend een erehaag met fakkels gevormd en zo de laatste eer bewezen aan de 17-jarige Jesse uit Vught. Een week geleden kwam de jongen om het leven bij een verkeersongeluk met een vrachtwagen in zijn woonplaats. De erehaag ging vooraf aan een herdenkingsdienst in het strandpaviljoen bij de IJzeren Man in Vught.

Jan Peels & Evie Hendriks Geschreven door

"Ik krijg kippenvel in m'n nek van wat ik hier zie. Het is zo hartverscheurend als zo'n lief manneke zo plotseling om het leven komt", vertelt een oud-trainster van Jesse. De voetbalclub Zwaluw VFC, waar Jesse voetbalde en training gaf, nam het initiatief voor de erehaag. Naast zijn clubgenoten waren er ook heel veel medescholieren van het Maurick College met fakkels in hun handen. De kist van Jesse werd vervoerd in een oranje 'hippiebusje'. Na het honderden meters lange eerbetoon langs de Boslaan werd een herdenkingsdienst gehouden in het strandpaviljoen bij de IJzeren Man in Vught. Vanwege de drukte konden mensen de dienst volgen op een scherm in tenten die naast het strandpaviljoen waren opgebouwd. De aanwezigen zijn allemaal diep onder de indruk van het eerbetoon aan de scholier en voetballer uit Vught. "Het is een tragische gebeurtenis die iedereen diep raakt, dus we kunnen op deze manier respect tonen naar Jesse en zijn familie", vertelt een voetballer van Zwaluw. De leerling van het Maurick College werd vorige week met zijn fiets geraakt door een vrachtwagen op de rotonde waar de Esscheweg en de Wolfskamerweg bij elkaar komen. Hulpdiensten kwamen nog naar het ongeval, maar de jongen overleed ter plaatse. "Dit mag niet gebeuren bij zo'n jonge jongen", zeggen omstanders terwijl de bus voorbijrijdt. LEES OOK: Leerlingen Maurick College leggen bloemen voor overleden medescholier (17) Bloemen op plek waar jongen (17) overleed na ongeluk in Vught Fietser (17) overleden na ongeluk met vrachtwagen in Vught

