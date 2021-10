Leerlingen Maurick College leggen bloemen voor overleden medescholier (17)

Foto: Noël van Hooft vergroot

Op het Maurick College in Vught is woensdagochtend stilgestaan bij het overlijden van een 17-jarige leerling van de school. Jongeren legden in groepjes bloemen op de plek waar de jongen dinsdagmiddag om het leven kwam.

De leerling reed dinsdag over de rotonde waar de Esscheweg en de Wolfskamerweg in Vught bij elkaar komen op toen hij werd geraakt door een vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plekke. Bijeenkomst

Woensdagochtend vertrokken in de stromende regen kleine groepjes leerlingen samen met docenten naar de rotonde. Er werd stilgestaan bij de plek van het ongeluk en er werden bloemen gelegd. De school ligt op zo'n 900 meter van de rotonde. Eerder die ochtend was er op school een bijeenkomst voor leerlingen en docenten. Er is hulp aangeboden voor mensen die daar behoefte aan hebben. LEES OOK: Fietser (17) overleden na ongeluk met vrachtwagen in Vught Bloemen op plek waar jongen (17) overleed na ongeluk in Vught

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.