112-nieuws: autobrand in Valkenswaard • kapotte vrachtwagen op A58

22.48

Een bestuurder heeft donderdagavond in de Breetweerlaan in Raamsdonksveer een boom geramd. De bestuurder is ter controle naar een ziekenhuis gebracht. Volgens omwonenden zou de bestuurder redelijk hard hebben gereden. "Aan de remsporen is te zien dat de man de bocht heeft gemist en rakelings langs een lantaarnpaal is gereden", laat een 112-correspondent weten. Of de bestuurder onder invloed was, wordt onderzocht.