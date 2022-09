112-nieuws: geen treinen Nijmegen - Den Bosch • kinderen met vuurwerk

17.15

Het treinverkeer tussen Nijmegen, Oss en Den Bosch is al bijna twee uur gestremd. Oorzaak is een beschadiging aan de spoorbrug bij Ravenstein. Er is door nog onbekende oorzaak een schip tegenaan gevaren. Spoorbeheerder ProRail bekijkt de schade en de gevolgen.

De stremming zou volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) tot een uur of zes vrijdagavond duren, maar inmiddels is duidelijk geworden dat de treinen op zijn vroegst vanaf half zeven over de spoorbrug kunnen gaan rijden. De NS kan 'zeer beperkt' bussen inzetten, zo laat het weten.

Het gebeurt vaker dat boten tegen een spoorbrug aanvaren, legt een woordvoerder van ProRail uit. De brug moet dan geïnspecteerd worden om te zien of die nog veilig en bereikbaar is. Pas daarna kan de brug weer in gebruik worden genomen.