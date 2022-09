112-nieuws: Nachtelijke autobrand in Valkenswaard

05.28

Aan de Stakenborgakker in Valkenswaard is vannacht een auto afgebrand. Rond 3.30 uur werd de brand gemeld. De autobrand is door een buurtbewoner die zijn hond aan het uitlaten was gezien. De brandweer kwam snel ter plaatsen en doofde het vuur. Gezien het tijdstip is er vermoeden van brandstichting, maar de politie doet nog onderzoek. Dit is de tweede autobrand in Valkenswaard deze week.