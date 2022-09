112-nieuws: weer treinen Nijmegen - Den Bosch • kinderen met vuurwerk

17.45

Het treinverkeer tussen Nijmegen, Oss en Den Bosch is tussen half vier en even na half zes gestremd geweest. Bij ProRail was gemeld dat er een beschadiging was opgetreden aan de spoorbrug bij Ravenstein: een schip zou er tegenaan zijn gevaren. De spoorbeheerder liet toen uit voorzorg het treinverkeer stilleggen. Uit inspectie bleek dat er ... niets aan de hand was: mensen hadden een schip langzaam onder de brug door zien varen en dachten dat de boot vast was komen te zitten. De kapitein van het schip heeft echter laten weten dat er geen problemen waren.

Toen dat duidelijk was, konden de Nederlandse Spoorwegen (NS) het licht op groen zetten. De NS dacht aanvankelijk dat de treinen pas vanaf half zeven weer over de spoorbrug zouden kunnen gaan rijden. Ondertussen werden wel, zij het 'zeer beperkt', bussen ingezet.

Het gebeurt vaker dat boten tegen een spoorbrug aanvaren, legt een woordvoerder van ProRail uit. De brug moet dan geïnspecteerd worden om te zien of die nog veilig en bereikbaar is. Pas daarna kan de brug weer in gebruik worden genomen.