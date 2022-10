Vier jaar lang zat Cees achter de wolf aan: 'Obsessieve drive'

Vier jaar lang zat Cees van Kempen uit Nieuw-Vossemeer met zijn filmcamera achter de wolf aan. Van Wit-Rusland, via Polen en Duitsland naar Nederland. Een bijna onmogelijke opgave, want de wolf is schuw. Soms zat hij weken in de natuur zonder er eentje te zien. Maar Cees hield vol en het resultaat is nu in de bioscoop te zien. Een natuurfilm van anderhalf uur met de titel 'Wolf'. Cees van Kempen vertelt over zijn film in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Natuurfilmer Cees van Kempen had al eerder films gemaakt over de ijsvogel, over de bever en de torenvalk. In 2017 zag hij hoe de wolf zich steeds meer in de richting van Nederland bewoog. Hij veegde zijn agenda leeg, sloeg zijn spaarpot stuk en besloot de komst van wolf vast te leggen.

"Gekmakend moeilijk."