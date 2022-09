Henry bouwt een fietsaanhanger om in te slapen: 'Nooit meer in een tent'

Henry (22) bouwt een aanhanger voor zijn fiets, waarin hij wil gaan wonen en slapen. Die aanhanger wordt geïsoleerd en krijgt ook verwarming. Zo hoopt hij de winter door te komen. Henry komt uit Duitsland en studeert aan de Design Academy in Eindhoven. Door de kamernood in Eindhoven moest hij vorig jaar zes weken in een tent slapen en dat wil hij nooit meer.

Op de aanhanger in aanbouw staan een paar verhuisdozen, een rugzak en wat planten. “Die planten zijn mij dierbaar, maar ik moet ze aan een vriend geven om ze te verzorgen, want ik heb er geen plek meer voor.”

De komende weken slaapt Henry bij bekenden op de bank. Ondertussen maakt de tweedejaars student van de Design Academy zijn aanhanger af.

"Deze winter wil ik niet in een tent slapen. Ik wil iets hebben dat beter beschermt tegen de kou. Het is niet ideaal om in te wonen, maar ik wil mijn eigen plek. Als je bij mensen op de bank slaapt, voel je je altijd een gast. Het is voor mij belangrijk om iets van mijzelf te hebben.”

Veel internationale studenten hebben moeite met het vinden van woonruimte in Eindhoven. “Voor internationale studenten en mensen die niet zo goed Nederlands spreken wordt het steeds moeilijker. Het is een strijd. Vaak voelt het dat je als individu niets kunt doen. Je bent afhankelijk van grote woningcorporaties. Of huisbazen. Of de hulp van anderen om een plekje te vinden. Ik heb dat geprobeerd en dat werkte niet. Ik wilde zelf iets doen.”

Tegelijk doet hij een oproep. “Ik hoop dat ik bij vrienden in de tuin mag staan, maar mocht iemand nog wat ruimte over hebben waar ik straks met mijn fietstrailer mag staan, laat het weten!”