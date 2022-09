Op jacht naar de bronstige edelherten en hun burlende lokroep

Met gespitste oren en gewapend met verrekijkers trekken deze maand groepjes natuurliefhebbers naar het Groene Woud op zoek naar bronstige edelherten. Burlen, dat is het geluid wat deelnemers aan de bronstexcursies willen horen. Wij volgden Joep en zijn moeder Rian Hoeks uit Den Bosch.

Tussen half september en half oktober is het bronstijd voor de edelherten. De sterkste mannetjes, de herten, proberen dan een harem om zich heen te verzamelen. Om indruk te maken op de vrouwtjes, de hindes, produceren ze een geluid wat lijkt op een mix van loeien en brullen. Het burlen is kilometers ver te horen.

Boswachter Dianne Renders legt uit dat er momenteel zo’n tachtig edelherten in het Groene Woud rondlopen. Het omheinde leefgebied is 350 hectare groot. “We moeten zo wel een beetje stil zijn met elkaar om te voorkomen dat we iets wegjagen,” benadrukt Dianne met een zachte stem.

Al fluisterend lopen we het bos in. Na een minuut of vijf stopt de boswachter en houdt met een veelzeggende blik haar vinger in de lucht. “Heel goed luisteren. Ik hoor ze burlen!” Vol enthousiasme slaan we af, richting een wildscherm. We zijn niet de enige die op het geluid af komen. Er staan al een stuk of tien natuurliefhebbers druk te klikken met hun camera’s.

Helaas blijken we net te laat. “Ze lopen net de bossen in”, fluistert Dianne. In de verte blijft een mannetje blijft rustig staan. Hij heeft ons in de gaten. Zijn grote gewei maakt zelf op een afstand van zo’n tachtig meter indruk. En dan is ineens heel ver weg een zacht geburl te horen.