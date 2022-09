Filmpjes gezocht van beveiligers die bezoeker van Breda Barst aanpakken

De politie is op zoek naar mensen die hebben gefilmd hoe beveiligers van festival Breda Barst hebben opgetreden tegen een bezoeker die overlast veroorzaakte. Dat gebeurde op zaterdag 17 september. De beveiligers probeerden de man in bedwang te houden. Toen agenten aankwamen, bleek dat hij geen ademhaling meer had. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis.

Volgens de politie waren veel mensen getuige. "Het rechercheteam heeft al veel mensen gesproken", laat een woordvoerder vrijdagmiddag weten. "Ook heeft het team al enkele filmpjes ontvangen." Filmen

Om duidelijk te krijgen wat er precies gebeurd is, hoopt de politie dat er mensen zijn die het slachtoffer hebben gefilmd en vlak voor of op het moment dat de beveiligers ingrepen. "Misschien hadden ze dat zelf op dat moment niet eens in de gaten." De politie wil ook graag in contact komen met getuigen hebben gezien wat er gebeurd is en met wie nog niet gesproken is. Zes verdachten

De politie liet maandag weten dat zes beveiligers worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. Vier van hen, tussen de 19 en 59 jaar oud, komen uit Roosendaal, Breda, Dongen en Tilburg. Zij werden kort na het festival al aangehouden en verhoord. Inmiddels is dit viertal weer vrij, maar de vier worden nog altijd als verdachten gezien. Twee andere beveiligers zouden later verhoord worden als verdachte. LEES OOK: Man overlijdt na festival in Breda, beveiligers verdacht van betrokkenheid