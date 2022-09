Miljoen liter ondergronds water moet huizen verwarmen en verkoelen

Veertig huizen die verwarmd en gekoeld gaan worden dankzij een enorm ondergrond zwembad. Het HotCoSto-systeem, ofwel warmtekoudeopslag, werd ontwikkeld in Zundert en is nu in Eindhoven de grond in getakeld. Het is het grootste nieuwbouwproject ter wereld dat op deze manier onder andere aan warm water komt.

Geen gas, cv-ketel of warmtepomp maar een enorm bassin met één miljoen liter water. Veel is er nog niet zichtbaar van dit duurzame warmtesysteem maar vrijdagochtend werd een enorme stalen frame in de grond geplaatst. Toekomstige bewoners van de nieuwbouwhuizen staan met koffie en taart naar de ontwikkelingen te kijken. Ze zijn erg betrokken bij het project. De veertig eigenaren hebben namelijk zelf voor dit systeem gekozen. Kosten: één miljoen euro. “We hebben een jaar geleden na een lange zoektocht hiervoor gekozen, toen was de terugverdientijd 25 jaar. Dat is met de gestegen energieprijzen en stuk lager geworden”, vertelt Michiel Vromans, een van de toekomstige bewoners. Hoe werkt het?

Op de veertig huizen en appartementen komen zonnecollectoren te liggen. Die collectoren verwarmen in de zomermaanden het water in de ondergrondse opslag tot zo’n 90 graden. “Dankzij de isolatiewanden blijft de warmte behouden”, vertelt Siebe Geerts, directeur van het bedrijf die het systeem maakt. “Daardoor kunnen de bewoners het hele jaar warm douchen en in de winter de woningen verwarmen.” Daarnaast is een airco ook niet meer nodig. In de zomer wordt de vloerverwarming een vloerverkoeling. Koud water moet de huizen enkele graden verkoelen. De vader van Siebe heeft de warmteopslag verzonnen. Zo werd in 2021 het HoCoSto-systeem voor het eerst op grotere schaal toegepast in de Noordoostpolder. Daar werden acht bestaande woningen en een schoolgebouw op het systeem aangesloten. “We hebben door de jaren heen steeds meer geleerd hoe we het systeem efficiënt kunnen inzetten”, zegt Siebe. En daardoor kunnen er voor het eerst nu veertig huizen op aangesloten worden. Tuin boven het stalen frame

Het stalen frame is nodig zodat er bovenop nog iets gebouwd kan worden. Niet een huis of appartementencomplex maar bijvoorbeeld een sportveld of parkeerplaats. In Eindhoven hebben de bewoners gekozen voor een gezamenlijke tuin. “Bovenop het frame komt eerst een laag isolatie en daarna tachtig centimeter grond”, weet Geerts. Het warmtesysteem is natuurlijk ideaal voor de energierekening. “Wij hebben straks heel weinig energiekosten”, vertelt Michiel met een lach. “De kosten zijn vooral de installatie nu en straks nog de afschrijving en onderhoud van het systeem.” Veel interesse in het systeem

Siebe Geerts ziet de aanvragen voor het systeem enorm stijgen. “Het is heel druk omdat mensen naar andere oplossingen zoeken sinds de hoge energieprijzen. Dat helpt ons met groeien. Maar wij willen vooral een duurzame oplossing bieden. Wij kijken niet alleen naar de energiekosten maar ook naar de CO2-uitstoot.” Over een goed jaar moeten de energiezuinige huizen klaar zijn.