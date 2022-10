Dieuwertje wil van oude watertoren een mini-hemel op aarde maken

Een van de grote blikvangers in Tilburg is de watertoren aan de Bredaseweg. Maar het rijksmonument staat er nu maar verloren bij. De omgeving is afgezet en de gebouwen eromheen worden antikraak bewoond. Zo’n monumentaal gebouw op zo’n prominente plek in de stad, daar moet je toch iets leuks mee kunnen doen? Dieuwertje Vorstenbosch heeft een plan.

Dieuwertje heeft al langer haar oog laten vallen op het terrein van de watertoren. “Die plek staat al ruim acht jaar leeg. Het is nog steeds eigendom van waterleidingbedrijf Brabant Water, maar er gebeurt nu niets mee. Dat is ontzettend jammer", zegt ze.

De Tilburgse watertoren zorgde vanaf 1897 voor watervoorziening in Tilburg, 110 jaar lang. Pas in 2007 werd de toren als een van de allerlaatste buiten gebruik gesteld.

Soort bos

Via Google Maps tovert Dieuwertje het gebied rondom de watertoren op haar telefoon tevoorschijn. Te zien zijn niet alleen de toren, maar een complex aan gebouwen eromheen. En een stuk groen: “En dat is helemaal vet”, vindt ze. “Dit is in acht jaar tijd een soort bos geworden, middenin de stad. Dus ik zie heel veel kansen hier.”

Dieuwertje Vorstenbosch bedacht in 2017 hotdogbar Dwars in Tilburg. In coronatijd bouwde ze een netwerk op in de stad en vond ze haar passie: “Ik wil een plek bedenken waar mensen hun dromen kunnen uitwerken, door samen te werken. Een mini-hemel op aarde.”

Moestuin

En hoe ziet die er dan uit? Dieuwertje denkt aan iets als Villa Augustus in Dordrecht. Ook dat is een voormalige watertoren en die is omgetoverd tot een hotel en restaurant, middenin een moestuin. “Echt heel gaaf. Het is een plek die je verrast en verwondert. Het restaurant kookt met groenten en fruit uit de moestuin en in een gezellig winkeltje koop je lokale producten.”

Villa Augustus heeft één eigenaar. Voor haar plan denkt Dieuwertje aan iets als het Tilburgse Spoorpark: een burgerinitiatief: “Zodat iedereen die dat wil, iets kan bijdragen. De één meer dan de ander, dat is geen punt.

De wijk staat achter haar, weet Dieuwertje. Nu wil ze met Brabant Water aan tafel. Het waterleidingbedrijf laat aan Omroep Brabant weten zich te beraden over de toekomst van de watertoren en het terrein eromheen. Het bedrijf heeft hierover ook contact met de gemeente Tilburg.

Steun voor het burgerinitiatief

De gemeente op haar beurt zegt dat ze een burgerinitiatief op het terrein van de watertoren zeker steunt. Dus niets staat Dieuwertje in de weg haar plan in te dienen.

Toch kan er ook altijd nog iemand met een grote zak geld komen die met het terrein aan de haal gaat. Dieuwertje is er niet bang voor: “Het is niet zo dat mijn plan per se bij de oude watertoren moet en ergens anders niet kan slagen. Maar het zou fantastisch zijn als het daar zou lukken, in die wijk.”