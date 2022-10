Boete voor appen op de fiets, elk jaar krijgen duizenden Brabanders er een

Elk jaar krijgen duizenden Brabanders een boete voor het vasthouden van een mobieltje op hun fiets. Vooral mannen worden betrapt terwijl ze aan het appen, navigeren of door hun sociale media aan het bladeren zijn. Opvallend is dat het met name volwassenen zijn die voor inmiddels 140 euro op de bon gaan.

Sinds 1 juli 2019 mag je niet meer appen op de fiets. Sterker nog, je mag geen enkel elektronisch apparaat vasthouden terwijl je fietst. Ondanks dat het verbod er al drie jaar is, daalt de hoeveelheid bonnen voor deze verkeersovertreding niet echt in Brabant. Duizenden bonnen

In 2020 werden 6.407 boetes in Brabant uitgeschreven voor het vasthouden van een elektronisch apparaat op de fiets. Vorig jaar waren het er 5.659, maar dit jaar staat de teller al op 4886. Als je dat getal doortrekt kom je boven de 6.500 bekeuringen uit dit jaar. In de onderstaande grafiek zie je het aantal boetes per politiedistrict.

Wachten op privacy instellingen...

Wat opvalt aan de cijfers van de verschillende politiedistricten is dat er in de regio's Tilburg en Den Bosch met afstand de meeste bekeuringen worden uitgeschreven voor appen op de fiets. In 2021 werden er in de regio Tilburg 1.722 boetes uitgedeeld. Dat was bijna een derde van alle Brabantse bonnen voor deze overtreding. Scholieren

Waar veel mensen denken dat het vooral scholieren zijn die zich schuldig maken aan appen op de fiets, laten de uitgedeelde boetes wat anders zien. Maar een vijfde van het totaal aantal bekeuringen wordt uitgeschreven aan jongens en meisjes onder de 16 jaar. Zij betalen vanwege hun leeftijd maar de helft van het boetebedrag. Kinderen tot 12 jaar kunnen overigens geen boete krijgen, maar wel een waarschuwing. In de onderstaande grafiek zie je hoeveel Brabantse scholieren van onder de 16 een boete kregen.

Wachten op privacy instellingen...