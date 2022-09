FC Eindhoven en Willem II geven in extra tijd voorsprong prijs

FC Eindhoven en Willem II hebben belangrijke punten verspeeld in de strijd om de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. FC Eindhoven moest in de 95e minuut de 1-1 van FC Dordrecht slikken. Willem II maakte het nog bonter door in de extra tijd met 2-3 te verliezen van MVV Maastricht. En dat terwijl de Tilburgse ploeg, die zo goed bezig was, al na 18 minuten met 0-2 leidde.

MVV Maastricht - Willem II 3-2 Michael de Leeuw was aanvankelijk de grote man bij Willem II. De spits scoorde in de 4e en de 18e minuut van de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht. De thuisclub liet zich echter niet kisten en ze kwam door Marko Kleinen en Koen Kostons op gelijke hoogte. Rein van Helden besliste in de 95e minuut de ontmoeting in Limburgs voordeel.

NAC Breda - VVV-Venlo 1-2

In Breda waren in de eerste helft de gele kaarten voor de NAC-spelers Fabio Di Michele Sanchez en Boyd Lucassen het enige wat vermeldenswaard was. De beste kansen waren voor VVV-Venlo, dat echter pas na rust, in de 52e minuut, voor het eerst het net wist te vinden. Daan Huisman kreeg het doelpunt op zijn naam. De Zweed Carl Johansson nam in de 78e minuut de 1-2 voor zijn rekening.

FC Den Bosch - Heracles Almelo 1-2

FC Den Bosch begon goed aan het thuisduel met het sterke Heracles Almelo. Het was Joey Konings die tegen zijn oude ploeg na ruim een kwartier de 1-0 verzorgde. Nog voordat er een half uur was gespeeld, stond het alweer gelijk door toedoen van Emil Hansson, die magnifiek uithaalde. Met een kwartier voor de boeg was Konings erg dichtbij zijn tweede treffer, maar Heracles-goalie Michael Brouwer pareerde op uitstekende wijze. Invaller Abed Nankishi scoorde in de 77e minuut op weergaloze wijze 1-2. Het leverde zijn ploeg én de zege én de koppositie op.

FC Eindhoven - FC Dordrecht 1-1

FC Eindhoven had een lastige tegenstander aan laagvlieger FC Dordrecht. Het bleef heel lang 0-0 in het Jan Louwers Stadion. In de 61e minuut konden de nog ongeslagen blauw-witten eindelijk juichen. Jasper Dahlhaus speelde zich op links knap vrij en mikte raak: 1-0. Enkele minuten eerder ontsnapte hij aan rood toen hij verhaal ging halen nadat een speler van FC Dordrecht al te hardhandig een duel was aangegaan. Dahlhaus’ doelpunt leek goud waard te zijn voor FC Eindhoven, totdat Samuele Longo de dikverdiende 1-1 binnen tikte. Het was de tweede keer op rij dat FC Eindhoven in de slotfase een zege verspeelde.

FC Eindhoven heeft nog kans op de eerste periodetitel, maar dan moet het in de volgende speelronde wel meezitten. Heracles en PEC Zwolle zijn de enige concurrenten, maar die staan er wel beter voor.

Helmond Sport - TOP Oss 1-2

Het thuispubliek in de Braak leek een fijne avond tegemoet te gaan, want na een kwartier leidde Helmond Sport al met 1-0. De Belg Arno Van Keilegom tekende voor die openingstreffer. TOP Oss liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan en wist nog voor de rust zelfs de leiding te nemen. Kyvon Leidsman en Rick Stuy van de Herik zorgden ervoor dat de formatie uit Oss met een voorsprong aan de thee kon beginnen. In de 1-2 stand veranderde niets meer, zodat Helmond Sport voor de zevende keer met lege handen kwam te staan.

ADO Den Haag - Jong PSV 1-3

De meeste aandacht in de eerste helft van het treffen tussen ADO Den Haag en Jong PSV ging uit naar Jenson Seelt, die nota bene als verdediger twee schitterende doelpunten maakte. Eerst knalde hij de bal achter Hugo Wentges en enkele minuten later kopte hij het leer voorbij de Haagse goalie. Dat betekende de 0-2 en de 0-3. Mohammed Nassoh had in de 23e minuut al verrassend de score geopend.

Direct na de pauze leek het spannend te gaan worden toen Tyrese Asante 3-1 maakte, maar de derde competitiezege van Jong PSV kwam niet echt in gevaar.