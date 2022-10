Hoe het is op het vakantiepark van Peter Gillis: bekijk het maar

Om zelf te ervaren hoe het er aan toe gaat op een park van Peter Gillis' Oostappen Groep verbleef verslaggever Wim Heesterbeek een midweek in een stacaravan op park Prinsenmeer. In een nieuwe aflevering in de serie "Hoe.." laat Omroep Brabant aan de hand van zijn ervaringen zien hoe het is op dat vakantiepark.

Liam Toll Geschreven door

"Een park met twee gezichten", zo omschrijft Wim zijn ervaringen op Prinsenmeer. "Als je binnenkomt op het park zie je een mooi onderhouden deel, dat is ook wat we te zien krijgen in de serie Massa is Kassa." Maar de rest van het park blijkt toch een stuk minder mooi te zijn dat de serie doet blijken.