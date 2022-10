Mini Efteling gaat volgend jaar toch weer open, fans zijn opgelucht

Ondanks de stellige aankondiging dat de Mini Efteling in Nieuwkuijk na deze zaterdag definitief de deuren zou sluiten, gaat het kleine parkje volgend jaar toch weer open. “Onze bezoekers reageerden zo teleurgesteld op de aangekondigde sluiting, dat we hebben besloten om volgend jaar toch weer open te gaan”, vertelt Erwin van Veldhoven. “We gaan door, maar wel in een iets aangepaste vorm en met een nieuwe directeur. De fans zijn opgelucht.”

De drie broers Erwin, Jordi en Imre van Veldhoven runnen al sinds 1984 de Mini Efteling in Nieuwkuijk. Aan de ‘uit de hand gelopen hobby’ zou dit najaar een eind komen, omdat de jongste broer Imre had aangekondigd ermee te stoppen. “Het vele werk bij de Mini Efteling was niet meer te combineren met mijn baan aan de Universiteit Twente.”

“Ik was zeker de laatste jaren de drijvende kracht achter de Mini Efteling”, vertelt Imre, die 17 jaar lang directeur was van het kleine attractiepark. “Om een voorbeeld te noemen: tot 2015 reed ik elk weekend van Enschede naar Nieuwkuijk voor de Mini Efteling en nu nog best vaak. Het valt echter niet meer te combineren, ik ga me terugtrekken. Na mijn besluit, om te stoppen besloten we om nog één seizoen te knallen en dan definitief dicht. Maar het liep toch anders, de broers gaan door."

Ook het Ezeltje Strekje kan volgend jaar zijn werk weer doen in de Mini Efteling

“Na veel vooral nachtelijke praatsessies zagen de broers Jordi en Erwin toch nog mogelijkheden om door te gaan”, vertelt Imre over het terugdraaien van het besluit om definitief te sluiten. “We zoeken een opvolger voor hem”, vertelt broer Erwin. “We zoeken vooral iemand die ook technisch is. In het park was hij al die tijd verantwoordelijk voor de techniek en er is heel veel techniek bij ons.

“Imre was het gezicht van de Mini Efteling”, vertelt vrijwilliger Sander de Vaan. “Hij werd directeur toen zijn oudere broers werk vonden in de Randstad. Ondanks dat hij afscheid neemt, hangt er vandaag op de laatste openingsdag van het seizoen ook een soort feeststemming. De mensen die vandaag hebben gereserveerd voor de drie laatste rondleidingen zijn vooral blij dat we volgend jaar toch weer opengaan. Ze willen graag bij het afscheid zijn van directeur Imre.

In de Mini Efteling wordt Het Spookslot niet gesloopt