De Vaandeldrager te zien in Den Bosch: 'Fenomenaal, het is prachtig'

Bezoekers kunnen De Vaandeldrager van Rembrandt van dichtbij bekijken in het Noordbrabants Museum (foto: Imke van de Laar)

Het kost maar liefst 175 miljoen euro en is vanaf dit weekend te bewonderen in het Noordbrabants Museum: De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn. Het schilderij maakt een rondreis door Nederland en hangt nu dus in Den Bosch. En daar trok het meesterwerk meteen veel bekijks.

Imke van de Laar Geschreven door

Een van de eerste bezoekers is Carla Brander uit Breda. "Ik kom speciaal naar Den Bosch om De Vaandeldrager te bekijken. Het is belangrijk dat we dit soort erfgoed naar Nederland kunnen brengen en behouden." Na het schilderij aandachtig te hebben bestudeerd rest natuurlijk de vraag wat ze ervan vindt. "Het is een stuk groter dan ik had verwacht. Ik denk dat dit Rembrandt op zijn best is. Prachtig." Ook Hans Cox stond zaterdag oog in oog met De Vaandeldrager. "Ik weet wat gekost heeft en ik vind het dat helemaal waard. Dat stuk moet je echt hebben als Nederland. Het is fantastisch geschilderd." Bezoeker Marc Bozon is onder de indruk. "Het feit dat je hier in Den Bosch een Rembrandt kan zien vind ik wel bijzonder. Daar ben ik trots op."

"Een hele belevenis om het van zo dichtbij te zien."