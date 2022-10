112-nieuws: automobilist crasht in Son • brand bij oude molen in Gilze

01.21

Een auto is zaterdagnacht zwaar beschadigd geraakt bij een crash in Son. De bestuurder raakte rond kwart over twaalf een boom langs de Nieuwstraat in het centrum van het dorp. Die boom brak volledig door en de auto kwam in de middenberm tot stilstand. Volgens mensen in de buurt zou de automobilist er na de crash vandoor zijn gegaan. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto mee te nemen.