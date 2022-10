112-nieuws: brand bij bedrijf Sint-Oedenrode • vermiste man is terecht

10.18

Bij een brand in een bedrijfsgebouw aan de Handelsweg in Sint-Oedenrode kwam zondagochtend veel rook vrij. De brandweer, die rond kwart over negen werd gebeld, had het vuur snel onder controle. Wat er precies in brand stond, is een 112-correspondent niet bekend. De brandweer controleerde onder meer het dak, maar daar werd niets vreemds waargenomen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Naar verluidt zou er zaterdagavond een feestje hebben plaatsgevonden.