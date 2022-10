Droom van wereldtitel kickboksen verandert in grote deceptie voor Tayfun

Hij vloog naar Singapore om daar zaterdag om de wereldtitel kickboksen te vechten. Tilburger Tayfun Özcan droomde al van de gouden belt. Maar in Singapore aangekomen verliep alles anders dan gepland. Wat een hoogtepunt in zijn carrière moest worden, eindigde op alle gebieden in een stevige teleurstelling.

Een week geleden kreeg Tayfun midden in de nacht plots het aanbod om naar Singapore te vliegen om het daar op te nemen tegen vedergewichtkampioen Superbon Singha Mawynn in een heus titelgevecht. Diens tegenstander was namelijk uitgevallen. De ONE-organisatie zag in de Tilburger, een grote naam in het kickboksen, de ideale opponent om die opengevallen plek in te nemen. Iets waarop Tayfun maar al te graag ja zei. Dat betekende voor Tayfun wel een aanpassing in zijn voorbereiding, want oorspronkelijk zou hij het opnemen tegen Marat Grigorian. Een heel ander type tegenstander. Op het laatste moment moest alles, na zes weken gerichte voorbereiding, worden omgegooid.

"Weg wereldtitelgevecht, waarnaar ik zo had uitgekeken."

In Singapore bereidde Tayfun zich vervolgens een week lang voor op zijn titelgevecht met Superbon. "Dan kom je in de loop van de tijd de nodige vechters tegen in de lobby. Maar Superbon zag ik helemaal niet. Dat vond ik heel raar, maar ik dacht: misschien zijn we elkaar gewoon misgelopen." Maar ook bij de officiële weging zag hij zijn opponent niet. "Toen vroeg ik aan de organisatie waar Superbon was, maar daarop kon geen duidelijk antwoord worden gegeven. Toen voelde ik al nattigheid. Vervolgens kwamen ze met het verhaal dat Superbon al heel de week ziek was. Hij zou zelfs een paar keer naar het ziekenhuis zijn geweest, antibiotica hebben gekregen en was niet op tijd hersteld. Weg wereldtitelgevecht, waarnaar ik zo had uitgekeken."

"In een week dat je moet vechten moet je van het kruidige eten in Singapore afblijven."

Vervolgens zocht de organisatie een vervangende tegenstander voor hem. Die kwam opnieuw uit bij Marat Grigorian, want ook diens tegenstander - Jamal Yusupov - had zich om medische redenen afgemeld. "Jamal had iets te kruidig gegeten", vertelde Tayfun zondagmiddag lachend in het radioprogramma 'De Zuidtribune' op Omroep Brabant-radio.. "Iedereen die in Singapore komt, weet dat 'ie van het kruidige eten moet afblijven. Het eten daar is super lekker, maar niet goed in een week dat je moet vechten. Maar hij had toch het risico genomen..."

"Ik ben het niet eens met de uitslag."

Dat duel met Grigorian eindigde vervolgens in een grote deceptie. "Ik was op zich best tevreden over die partij", blikte Tayfun terug op de radio. "Mijn dekking zat heel goed dicht. Ik heb bijna geen treffers op mijn gezicht hoeven incasseren. Wel een paar goede low kicks, daar moet ik eerlijk in zijn. De eerste ronde was duidelijk voor hem, omdat hij dominanter was. Maar ik vind dat de tweede en derde ronde voor mij waren, omdat ik hem meer raakte dan hij mij. Ik was de actievere vechter en maakte meer punten." Toch kende de jury unaniem de overwinning aan zijn tegenstander toe. "Misschien dat de impact van zijn tikken de doorslag gaf." De Tilburger spreekt van een flinke teleursteling. "Ik ben het niet eens met de uitslag, maar het blijft een jurysport en. Marat heeft het goed gedaan."

"Het was een rollercoaster."