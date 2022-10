Gezelligheid en sportiviteit gaan hand in hand bij Bredase Singelloop

Na twee coronajaren is zondag eindelijk weer de Singelloop in Breda gehouden. Voor de 35ste editie hadden zich bijna 14.000 deelnemers ingeschreven. Van jong tot oud en van sportief tot ongetraind. Ook veel groepen van bedrijven en instellingen die met hardlopen geld inzamelen voor een goed doel. De sfeer zit er goed in deze zondag. En met naar schatting 20.000 toeschouwers worden de lopers volop aangemoedigd.

Hebben jullie er zin in? Vraagt de DJ vanaf het podium bij de start. Het antwoord laat zich raden. De menigte hardlopers die in de startblokken staan om 5 kilometer hard te gaan lopen gaat uit zijn dak. En dat ze in Breda een feestje kunnen bouwen blijkt als de hardlopers een warming up krijgen op feestmuziek.

