35 kilometer snelwandelen op een heus NK: 'Goed voor je lichaam'

Rennen is absoluut verboden tijdens het NK snelwandelen dat zondag in Tilburg werd gehouden. Naast veel Nederlanders ook internationale toppers die kwamen oefen voor de nieuwe olympische afstand van 35 kilometer.

"Het is geweldig snelwandelweer", zegt Ad Leermakers die de wedstrijden organiseert. Bij de finishlijn houdt Ad constant de tussentijden van alle deelnemers in de gaten. De jongste deelnemers moeten 1 kilometer snelwandelen, andere 10, 20 en dus 35 kilometer. "Het is vooral in het begin moeilijk om niet te gaan rennen", vertellen Mick en zijn zusje als ze na 1 kilometer de finish overkomen. "We hebben goed geoefend en het is zonder rennen gelukt want anders was het meteen afgelopen."

"Je wordt er niet dik van."

Rinus is een van de oudere deelnemers, hij gaat niet voor de snelste tijd maar doet mee aan de prestatietocht. "Het is een mooie sport, goed voor je lichaam en het belangrijkste: je wordt er niet dik van", zegt hij lachend. "Er wordt hier vandaag voor het Nederlands en het Belgisch kampioenschap gelopen", vertelt Ad Leermakers. "In Nederland zijn we maar een kleine sport en toch hebben we een paar goeie wandelaars. In Frankrijk, Italie en Spanje is de wandelsport veel groter. Daar is veel meer opleiding in het snelwandelen."

"We gaan er gewooon voor."