In het appartement van Santa Theo is de kerst al volop begonnen

Het duurt nog ruim twee maanden voordat het kerst is, maar bij Theo Theeke, bijgenaamd Santa Theo, is het al volop kerst. Zijn appartement in Schijndel is compleet volgestouwd met kerstspullen en versieringen. Zo'n 130 bananendozen vol spullen heeft Theo. Een 'uit de hand gelopen hobby' noemt hij het.

Theo maakt de deur van zijn appartement in stijl open. Verkleed als kerstman heet Santa Theo zijn gasten welkom. Al in de gang wordt duidelijk dat het een behoorlijk uit de hand gelopen hobby is. Want ook de gang en zelfs slaapkamer van zijn appartement staan vol met kerstspullen. Een kerstparadijs noemt Theo het, die de liefde voor kerst meekreeg van zijn vader: "Wij vierden thuis nooit Sinterklaas."

"Overdag zet ik de lampjes wel uit."

In de woonkamer van Theo kan je nog net tussen de spullen doorlopen. Er is alleen nog ruimte voor een kleine zithoek. Verder wordt de hele woonkamer, inclusief de keuken, in beslag genomen door kerstspullen. Daarbij hoort natuurlijk ook veel kerstverlichting. Met de uit de pan rijzende energieprijzen misschien toch een probleem. Maar dat maakt Santa Theo niets uit. " Overdag en als ik alleen ben dan zet ik de lampjes wel uit, maar ja het is een hobby". Vanaf begin september is Santa Theo druk geweest met de inrichting van zijn kerstappartement. En nu het al helemaal vol staat, is hij zelfs nog niet helemaal klaar: "Er komt nog meer bij", laat hij weten.

"Theo wordt een ander mens als zijn woning verandert in een kerstappartement."