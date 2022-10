Huis en auto’s bekogeld met stenen: Diana’s gezin al maanden geterroriseerd

Diana uit Etten-Leur en haar gezin leven al maanden in angst. Sinds haar zoon Jerrel zijn vriendschap met een oud-collega beëindigde, is hij al meerdere keren op straat bedreigd, achtervolgd en in elkaar geslagen. Wanneer er in augustus ook nog tientallen bakstenen door de ruiten vliegen, is het gezin helemaal ten einde raad.

“We hebben 13.000 euro aan schade”, snikt Diana. “Ik kan niet op de bank zitten, want die ligt nog steeds bezaaid met scherven en tv kijken gaat ook niet meer, want daar is een steen doorheen gegaan.” De stukgegooide ramen zijn het hoogtepunt van een lange reeks aan incidenten. Volgens Diana is het allemaal begonnen toen haar zoon bevriend raakte met een nieuwe collega. “Die jongen kwam uit Syrië en had niet veel. Zijn ouders waren nog in het thuisland en zijn broer en schoonzus sprak hij niet vaak", vertelt Diana. "Jerrel bood aan om hem te helpen met school. Ik vond het ook maar zielig en bood aan om te blijven eten. Ik had bijna iedere dag een bordje voor hem klaar.”

Toen bleek dat de jongen vrienden in het criminele circuit had, besloot Jerrel de vriendschap te beëindigen. “Die jongen had vrienden die in de drugshandel zaten en ik heb mijn kinderen altijd geleerd dat als je ziet dat iemand het verkeerde pad op gaat, je ermee moet stoppen. Dat deed hij en vanaf dat moment ging het mis.” Toen Jerrel op een dag in september vorig jaar onderweg was naar de kermis, werd hij uit het niets door twee jongens belaagd. Terwijl hij nog achter het stuur zat, sloegen ze hem in elkaar. Hij belandde met een gebroken neus in het ziekenhuis. “We deden aangifte bij de politie, maar de eerste keer werd het geseponeerd door het OM. Ze hadden andere prioriteiten", vertelt Diana. "Je wilt niet weten hoe ik me voelde toen die brief op de mat lag. Ik was zo boos. Iemand slaat mijn kind in elkaar, maar hij wordt niet gestraft.”

Het bleef niet bij die ene knokpartij. Jerrel werd vanaf dat moment achtervolgd als hij van zijn werk naar huis fietste. Toen zijn vader op een dag naar het centrum reed, omdat zijn zoon zich opnieuw onveilig voelde, kreeg ook hij het te verduren. Diana vertelt: “Die jongen sloeg mijn man met een stok tegen zijn hoofd en kwam daarna op Jerrel af. Ze kwamen in een worsteling terecht en uiteindelijk heeft Jerrel de politie kunnen bellen.”

Het gezin deed meerdere keren aangifte van mishandeling. Daarna was het een tijdje rustig. Tot het twee maanden geleden opnieuw misging. “We zaten buiten op de veranda en ik hoorde ineens een hard geluid. Alsof iemand ons huis binnenreed. Alles begon te rinkelen en toen schreeuwde mijn jongste zoon ineens: mama ze gooien met stenen!” Een groep van vijftien jongens stond voor het huis van Diana. Ze gooiden stenen door de ruiten en sloegen met knuppels de ramen van hun twee auto’s in. “Ik was volledig in paniek, rende naar binnen en schreeuwde: waarom doen jullie dit?!” Diana slaakt een diepe zucht. “Uiteindelijk hebben ze alles, alles tot aan mijn wc-raam kapotgemaakt.”

Hoe het zover heeft kunnen komen weet Diana niet. "Jerrel zou niet weten wat hij verkeerd heeft gedaan", zegt ze. De schade loopt tot in de tienduizenden euro's, die het gezin zelf moet ophoesten. "Ze hebben aangeven dat ze het niet vergoeden omdat wij niet verzekerd zijn tegen vandalisme. Weer een tegenslag na alles wat we al meegemaakt hebben. We hadden net ons hele huis gerenoveerd. Dit verdienen we niet.”

Inmiddels liggen er vier aangiftes tegen de jongen en een andere verdachte. Zij hebben volgens de politie een contactverbod gekregen en zijn onder schorsende voorwaarden vrijgelaten omdat het onderzoek nog loopt. Dat maakt Diana boos. "Weet je hoeveel zorgen ik me maak als Jerrel naar buiten gaat? Ik slaap hele avonden niet. Het is niet eerlijk. Zij lopen vrij rond en wij moeten ons uit angst opsluiten in ons huis."

