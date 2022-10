Snookerspeler René van Rijsbergen kan kampioensrecord niet evenaren

Voor René van Rijsbergen is het NK Snooker in Zaandam op een teleurstelling uitgelopen. De snookerspeler uit Breda werd zondag uitgeschakeld in de halve finale. Hierdoor lukte het hem niet om op gelijke hoogte te komen met Raymon Fabrie die zes keer Nederlands kampioen werd.

Frits van Otterdijk Geschreven door