Mannen proberen standbeeld corsomeisje te stelen van de Markt in Zundert

Drie mannen zijn zondagnacht aangehouden nadat ze probeerden het standbeeld van het corsomeisje te stelen van de Markt in Zundert.

Mensen die de mannen hadden bezig gezien, waarschuwden rond kwart over elf 's avonds de politie. Toen die aankwam, waren de verdachten er al vandoor gegaan. Het standbeeld, dat normaal gesproken op een betonnen sokkel staat, was door het werk van de mannen omgevallen en beschadigd geraakt.

Er als een haas vandoor gaan

Een van de wijkagenten van Zundert, die dienst deed met een jeugdagent, zag enige tijd later in Etten-Leur een voertuig rijden dat voldeed aan het voertuig dat de getuigen bij het standbeeld in Zundert hadden gezien.

De bestuurder van dit voertuig ging er als een haas vandoor. Toen die uiteindelijk stopte, vluchtten de inzittenden te voet. Het lukte de agenten twee van hen te achterhalen. Zij zijn vastgezet in het cellencomplex in Breda.

Verdovende middelen

Later in de nacht zagen agenten het busje opnieuw rijden. Na controle bleek deze te worden bestuurd door de derde verdachte. Hij reed onder invloed van verdovende middelen. Na bloedonderzoek in het politiebureau werd ook hij vastgezet op verdenking van betrokkenheid bij de poging het standbeeld te stelen.

Wat de mannen van plan waren met het beeld, is niet bekend.