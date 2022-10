PSV verbijstert clubicoon: 'Dit is waarom de club niet aan de top staat'

Clubicoon Willy van de Kerkhof is he-le-maal ziek van het spel van 'zijn' PSV zaterdag tegen laagvlieger SC Cambuur. De Eindhovense titelkandidaat, tot afgelopen weekend nog koploper in de Eredivisie, voetbalde apathisch en verloor in Leeuwarden met liefst 3-0.

"Het best kunnen we er maar niks van zeggen...", verzuchtte Willy maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. Hij is verbijsterd over wat de PSV'ers lieten zien in Leeuwarden. Op het veld stond namelijk hetzelfde elftal dat twee weken geleden nog de topper tegen Feyenoord met gedreven en goed spel won. "Maar als je de matige inzet en het spelniveau van PSV zaterdag zag, tegen een van de degradatiekandidaten in de Eredivisie dit jaar... Je moet je diep schamen om zo'n spel op de mat te leggen!"

"Er is werk aan de winkel voor Ruud van Nistelrooij."