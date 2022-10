Fietsster die wandelende vrouw omver reed en ervandoor ging meldt zich

De fietsster die in april op hoge snelheid een vrouw omverreed in de tunnel van de Stationsstraat in Helmond - en er zonder zich om haar te bekommeren vandoor ging - heeft zichzelf gemeld bij de politie. Dat is maandagochtend bekendgemaakt.

De vrouw herkende zichzelf op beelden die vorige week te zien waren in het opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant. Politie en justitie besteedden aandacht aan deze aanrijding omdat ze het gedrag van de fietsster gevaarlijk en onacceptabel vinden. Opstaan en snel wegrijden

Het 68-jarige slachtoffer raakte bij de aanrijding zwaargewond aan haar arm. De wond die ze opliep, moest worden gehecht. Maanden later had ze nog steeds last van de gevolgen. Het ongeluk gebeurde op Goede Vrijdag, om zeven uur ’s avonds. De fietsster reed zo snel door de tunnel dat ze een echtpaar dat daar liep niet kon ontwijken. De vrouw van het stel viel, evenals de dader. De fietsster stond vervolgens snel op en reed weg. Ze liet het slachtoffer achter. LEES OOK: Vrouw (68) zwaargewond, politie zoekt fietsster die doorreed