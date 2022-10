Man overleden na val van ladder in loods: transportbedrijf vrijgesproken

Een transportbedrijf uit Dinteloord waar in februari 2020 een man gewond raakte en later overleed is door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken van verantwoordelijkheid voor zijn dood. Het Openbaar Ministerie (OM) had een boete geëist van 20.000 euro. Die hoeft het bedrijf dus niet te betalen.

De man was in een loods van het bedrijf ruim vier meter naar beneden gevallen. Hij raakte ernstig gewond en een dag na het ongeval overleed de man aan zijn verwondingen. Hij was bezig met het sluiten van een roldeur, maar die werkte niet goed en kon daardoor niet goed gesloten worden. Het slachtoffer klom op een ladder om zo de deur dicht te krijgen. Van die ladder viel hij af.

Volgens de officier van justitie was het transportbedrijf verantwoordelijk voor de omstandigheden van het ongeval. Er zou niet voldaan zijn aan meerdere regels in de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het bedrijf had volgens de officier moeten weten dat er daardoor sprake was van een levensgevaarlijke situatie.

Bedrijf kon levensgevaarlijke situatie niet voorzien

Volgens de rechtbank is dat niet voldoende bewezen. Er was op het moment van het ongeval geen risico-inventarisatie en - evaluatie. De roldeuren werden niet goed onderhouden en vertoonden regelmatig mankementen. De rechtbank is het er mee eens dat het bedrijf daarmee niet aan de Arbowet voldeed. Maar de rechtbank oordeelt ook dat het bedrijf niet kon voorzien dat daardoor levensgevaarlijke situaties zouden ontstaan.

"Het niet goed functioneren van één van de deuren bracht namelijk geen direct risico met zich. De deur kon weliswaar vastlopen, maar hierdoor was geen sprake van (levens)gevaar voor werknemers. Bovendien verzocht de directeur van het bedrijf zijn werknemers om geen gebruik meer te maken van de deur en hing er een briefje met een waarschuwing op de deuren", schrijft de rechtbank in haar oordeel.

Slachtoffer kreeg geen opdracht van bedrijf

Een getuige had ook aangegeven dat het slachtoffer op de hoogte was van het verzoek van de directeur. Het noodlottige ongeval gebeurde pas toen het slachtoffer zelf op de ladder klom, zonder valbescherming, om de deur dicht te krijgen. "Hij kreeg hiertoe geen opdracht van het bedrijf of iemand anders", oordeelt de rechtbank. Volgens de rechtbank zorgde het bedrijf dus niet voor een gevaarlijke situatie en daarom volgt vrijspraak.

