Luchtalarm staat na zes maanden nog altijd pal naast kinderdagverblijf

De paal met luchtalarm naar de kinderopvang in Ulvenhout. (foto: Raoul Cartens)

"Je zult er maar onder liggen", verzucht voorzitter Jean Nijssen van de Dorpsraad Ulvenhout. Want zes maanden nadat de gemeente Breda onaangekondigd een luchtalarm naast de kinderopvang plaatste, loeit het ding elke eerste maandag van de maand om twaalf uur precies nog steeds vanaf dezelfde plek. "We willen 'm graag verplaatsten, maar hebben nog geen goede andere plek gevonden."

Niemand wil zo'n ding vlak bij zijn huis. Een paar honderd meter verderop, bij basisschool De Roskam, leek een goed alternatief. De school was akkoord, maar de ouderraad dacht daar anders over. Dus stond het luchtalarm maandagmiddag opnieuw luidkeels te gillen boven de baby's en peuters van kinderdagverblijf Boeffies & (B)Engeltjes.

Wendy van Suylekom van de kinderopvang baalt enorm dat de paal er nog steeds staat. In april schrok ze zich een ongeluk toen het luchtalarm onaangekondigd pal naast het pand werd geplaatst. "Als dat ding afgaat, dan hebben we binnen ook een stuk of dertig kinderen die een luchtalarmpje nadoen. Het is vreselijk."

Na haar noodkreet via Omroep Brabant heeft ze van de gemeente niets meer gehoord. "Niets, noppes, nada", zegt Wendy. De dorpsraad van Ulvenhout heeft wel met gemeente Breda gepraat, waar de ambtenaren toegaven dat er 'in de communicatie over de komst van het luchtalarm fouten zijn gemaakt'.

De dorpsraad en gemeente zoeken nu samen naar een andere plek. "Ik verwacht dat de paal hier tot maximaal het einde van dit jaar hier nog steeds staat", licht Nijssen toe. Nog deze week roept de dorpsraad via de website OnsUlvenhout inwoners op om mee te denken over een alternatieve plek. "We willen het zorgvuldig doen. Maar er komt heus een betere plek voor deze paal", zegt Nijssen hoopvol.

En de draadjes van deze paal doorknippen is volgens de dorpsraadvoorzitter geen optie: "Hij staat er niet voor niks. Er staan er zo'n 4000 in Nederland en Ulvenhout moet ook gewaarschuwd worden als er iets aan de hand is."