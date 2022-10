Dode vrouw gevonden in uitgebrand huis in Vught

In het huis in Vught waar maandagochtend vroeg een brand woedde, is deze middag een dode gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de 82-jarige bewoonster van het pand. Dat meldt de politie. De gemeente laat in een reactie weten dat zij regelmatig contact had met de vrouw en dat zij alle mogelijke hulp hebben geboden.

"Het heeft lang geduurd voordat we vast konden stellen dat er een slachtoffer bij deze brand te betreuren was", schrijft de politie. Alles wees erop dat de bewoonster thuis was, maar de woning was door de brand te onveilig om naar binnen te gaan. 's Middags hebben de brandweer en de politie het slachtoffer in het huis gevonden.

Waarschijnlijk gaat het om de 82-jarige bewoonster van het huis. Onderzoek moet uitwijzen of zij daadwerkelijk het slachtoffer is, schrijft de politie.

Hamsteraar

Ook hoe de brand is ontstaan, is nog niet zeker. "We gaan op dit moment niet uit van brandstichting, maar van een ongelukkige samenloop van omstandigheden", aldus de politie. Bewoners uit aangrenzende woningen zijn geëvacueerd en het is nog onduidelijk wanneer zij hun woning weer in hun woning kunnen.

Buren van het huis aan de Taalstraat waarschuwden de gemeente al eerder over brandgevaar. Volgens buurtbewoners was de 82-jarige bewoonster een hamsteraar. "Ze verzamelde alles wat ze maar kon vinden uit de afvalbak. Het was geen verrassing dat daar een keer brand uit zou breken", zegt een buurman tegen Omroep Brabant.

Bekend bij de gemeente

De vrouw is bekend bij de gemeente, zo laat een woordvoerder van de gemeente Vught weten. "We hebben binnen de mogelijkheden van hulpverlening alles gedaan wat we konden."

Wat voor hulpverlening dat is geweest, kan de woordvoerder vanwege privacyredenen niet zeggen. "Maar er is op regelmatige basis goed contact geweest met de vrouw. Naar onze stellige overtuiging zijn we niet nalatig geweest in onze verantwoordelijkheid.”

Uit huis plaatsen is volgens de woordvoerder in ieder geval geen optie geweest. "Het ging hier om een eigen woning. Om iemand uit huis te plaatsen heb je heel zwaarwegende redenen nodig. We hadden geen juridische middelen om dat te doen en daar was de situatie niet naar."

Burgemeester Roderick van de Mortel laat weten dat zijn gedachten uitgaan naar het slachtoffer en de nabestaanden.