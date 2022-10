Honderden liters drugsafval gevonden in sportschool in Den Bosch

Een sportschool is door de gemeente Den Bosch gesloten omdat er honderden liters drugsafval zijn gevonden. Tijdens een controle vonden de politie, douane en de gemeente vaten en jerrycans, goed voor minimaal 750 liter chemicaliën. De gemeente wil het pand aan de Havendwarsstraat voor langere tijd sluiten.

“Iedereen wil wonen en werken in een veilige leefomgeving, zonder dat er zorgen zijn om brandgevaar of gevaarlijke stoffen in de omgeving", zegt burgemeester Jack Mikkers. "Drugsafval kan hier wel voor zorgen. En bovendien laat de productie vaak verbanden zien met zware criminaliteit."

Naast de actie bij de sportschool, heeft de gemeente Den Bosch vorige week een grootschalige controle uitgevoerd bij tachtig afhaal- en bezorgzaken. Dat gebeurde samen met de politie, het UWV, de belastingdienst en de douane. Dat maakte de gemeente maandag bekend.

Onbewoonbaar verklaard

Bij meerdere ondernemers waren illegale vreemdelingen en asielzoekers aan het werk, schrijft de gemeente. Ook is een grote hoeveelheid namaak-merkkleding gevonden en verkocht een ondernemer illegaal tabak. Twee panden zijn per direct onbewoonbaar verklaard, omdat deze in slechte bouwkeurige staat verkeerden.