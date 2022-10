Zwaar vuurwerk naar huis gegooid: politie toont beelden van aanslag

Wie gooide er zwaar vuurwerk naar een huis aan de Orthen in Den Bosch begin dit jaar? Die vraag houdt de politie bezig. In opsporingsprogramma Bureau Brabant heeft de politie daarom voor het eerst beelden getoond van de aanslag. Daarop is goed te zien hoe de dader te werk ging.

De aanslag vindt plaats in de nacht van vrijdag 21 januari. De bewoners liggen te slapen als ze worden opgeschrikt door een hele harde knal. Zwaar vuurwerk is de boosdoener, blijkt later uit onderzoek.

De schade is behoorlijk, maar de schrik bij de bewoners is nog groter, meldt de politie maandag in Bureau Brabant. Het is nog altijd onduidelijk wie het vuurwerk heeft gegooid. Wel gaat het volgens de politie om een gerichte aanslag.

Wie gooide het vuurwerk?

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de dader het huis al fietsend nadert. Hij stopt voor het betreffende huis, steekt vervolgens het vuurwerk aan en fietst weer door terwijl het vuurwerk ontploft. De camera schudt hevig door de knal, die veel schade veroorzaakt.

De politie is nog altijd naar de man op zoek en hoopt dat er mensen zijn die meer weten over de man of over zijn motief. Wie de man herkent of wie een vermoeden heeft waarom het huis een doelwit was, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.