Bronsdieven slaan toe in Bergeijk: 'Ongelooflijk, stelletje criminelen'

Bronsdieven hebben toegeslagen in Bergeijk. Twee beelden werden dit weekend van hun sokkel gezaagd en meegenomen. Het gaat om Kattendans en De Laatste Non. De verontwaardiging in het dorp is groot.

Imke van de Laar Geschreven door

Aangeslagen laat Jack van Bommel de lege sokkel in zijn voortuin zien. "Hier stond 'ie, het beeld van een non. Maar hij is verdwenen, alleen het sokkeltje is er nog." Jack kwam zondag terug van vakantie. Toen bleek het bronzen beeld, dat gemaakt werd toen hij het oude klooster in Bergeijk kocht, verdwenen. "Ik vind het heel erg. Ik heb er wakker van gelegen. Er zit best wat emotie achter, omdat het 32 jaar geleden speciaal gemaakt is voor de aankoop van dit pand. Er is toch een stuk geschiedenis meegenomen."

"Tegenwoordig laten ze niks met rust, helemaal niks."

Het ging de dieven waarschijnlijk alleen om het brons, want ze gingen niet bepaald zachtzinnig te werk. Jack wijst aan: "Kijk, het slijpsel ligt nog op de sokkel. Je kan duidelijk zien dat het beeld aan de achterkant bij de poten is ingeslepen. Daarna is het beeld naar voren afgebroken. Als het de dieven om het beeld te doen was dan hadden ze het waarschijnlijk wel met het voetstuk meegenomen."

Hier stond het beeld 'De Laatste Non'

Ook in het centrum van het dorp sloegen de dieven toe. Hier werd het beeld Kattendans gestolen. Alleen de pootjes van de dansende katten staan er nog. En die trekken veel bekijks. Een mevrouw zegt verontwaardigd: "Tegenwoordig laten ze niks met rust, helemaal niks." Ook een man die voorbij wandelt kijkt verwonderd naar de kale sokkel. "Voor een beetje geld, ongelooflijk. Het is een verkeerde wereld aan het worden." Een vrouw vult aan: "En wat moeten ze ermee? Stelletje criminelen!" De gemeente Bergeijk twijfelde in eerste instantie of het beeld was gestolen of was weggehaald voor renovatie. Nu duidelijk is dat het om diefstal gaat, doet de gemeente aangifte.

"We hopen dat een beloning de dieven over de streep trekt om het beeld terug te brengen."

Vermoedelijk deden de dieven in Riethoven ook nog een poging. Hans van de Steeg vond het beeld dat hij in de voortuin heeft staan naast de sokkel. "Toen ik zondagochtend om acht uur de krant ging halen zag ik 'm liggen. Maar ze hebben niet goed opgelet want het is geen brons maar hardsteen. Dat is heel zwaar dus hebben ze het beeld laten liggen." Ook Jack hoopt zijn beeld nog terug te krijgen. Daarom looft hij een beloning uit van vijfhonderd euro. "Daarmee hopen we de dief of dieven over de streep te trekken om 'm terug te brengen. Want de beloning is het dubbele van de materiaalwaarde die ze zullen krijgen bij de schrootboer." En dus blijft Jack hoopvol. "Al is de kans klein, we geven niet op."

Het beeld dat in Riethoven bijna werd gestolen

Op deze plek stond het beeld 'Kattendans'