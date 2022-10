Moeder (70) en zoon dreigen op straat te belanden, Bladelnaar komt in actie

‘Gezin slaapt binnenkort buiten op de markt in Bladel’, valt op een wit doek te lezen voor het gemeentehuis in Bladel. Het doek is een statement van Frans Lenaers, die zich veel zorgen maakt om een 70-jarige moeder en haar verstandelijk beperkte zoon. De gemeente is op de hoogte van de zaak, maar de casus is ingewikkeld.

Ron Vorstermans & Noël van Hooft Geschreven door

Al 22 maanden zitten ze zonder huis, vertelt Frans. "Ik mag hier niet blijven slapen van de gemeente, maar tijdens kantooruren zal ik hier net zo lang zitten tot er een oplossing is gevonden”, vertelt hij. Zo hoopt hij de aandacht van onder meer de gemeente te trekken. Dat is volgens hem broodnodig. De moeder is 70 jaar oud, haar zoon is 30 en heeft een verstandelijke handicap. Frans leerde het gezin kennen via zijn zwager, die destijds in de zorg werkte en voor de zoon zorgde. Sindsdien trekt Frans zich het leed van het gezin aan. Hij en zijn zwager helpen het gezin nu aan tijdelijke woonruimtes. De vraag is natuurlijk waarom moeder en zoon op straat zijn beland. De aanleiding is helaas ingewikkeld, vertelt Frans terwijl hij met een dekentje onder zijn spandoek zit.

"Een klagende buurman heeft er toe geleid dat ze uit huis zijn gezet.”

“Ze woonden destijds in Eindhoven op een heel drukke locatie. Dat waren te veel prikkels voor de zoon. Hij zorgde voor overlast. Een klagende buurman heeft er uiteindelijk toe geleid dat ze uit huis zijn gezet.” Er volgde daarop een rechtszaak met woningcorporatie Trudo. Tijdens de zitting zei de rechter dat de vrouw zich geen zorgen hoefde te maken en dat ze snel een huis zou krijgen, omdat ze al zo lang op de wachtlijst staat, vertelt Frans. “Ze is er toen vrijwillig uitgegaan, maar bij aanvraag van een nieuwe woning bleek dat Trudo het gezin op de zwarte lijst heeft gezet. Daardoor kan ze vijf jaar lang geen woning krijgen in Nederland.”

Ze hebben nu geen huis meer en reizen volgens Frans van vakantiepark naar vakantiepark om te overnachten. “Inmiddels zijn al hun spaarcenten op. Binnenkort staan ze écht op straat. De enige binding die ze nog hebben met de maatschappij is een postadres in Bladel.” En dat maakt de casus extra ingewikkeld. De gemeente Bladel zegt dat het gezin niet uit Bladel komt, maar uit Eindhoven. "Omdat het geen gezin uit onze gemeente is, heeft de gemeente geen zorgplicht naar hen toe. We hebben ons echter ruimhartig opgesteld en hen een woonaanbod gedaan, passend bij hun situatie”, aldus de gemeente in een verklaring. Volgens de gemeente heeft het gezin dat aanbod afgeslagen. “Dat staat hen vrij, maar daarmee hielden ook de mogelijkheden op die onze gemeente heeft. De zaak is in behandeling bij de gemeente Eindhoven”, besluit de gemeente Bladel. Volgens woningcorporatie Trudo steekt de vork toch iets anders in de steel. "Het klopt dat het gezin uit huis is gezet, maar dat gebeurt echt niet zomaar", vertelt een woordvoerster. "Er gaan jaren aan zo'n beslissing vooraf."

"Voor de moeder ligt er hier een positieve huurdersverklaring klaar."