Buurt boos: vrolijke muurschildering moet echt weg

Luid protest uit de buurt, een petitie die duizenden keren is ondertekend: het mocht allemaal niet baten. De fleurige muurschildering op de de seniorenflat aan de Tjeuke Timmermansstraat in Tilburg gaat echt verdwijnen.

Tegen de muren van het complex staan twee immense steigers. Bouwvakkers bereiden het werk voor. Geen enkel punt van de muur zal onbedekt blijven, binnen enkele dagen is de hele muur weer zoals hij was: egaal wit. Voorbijgangers lopen eraan voorbij en staan soms even stil. "Van mij mag ie blijven. Beetje kleur mag wel in de buurt, toch? Wordt het helemaal wit? Dat meen je niet!", zegt een jonge man.

"Dit kost een vermogen!"

Een van de meest hartstochtelijke tegenstanders was Nelly van Huijgevoort (82). Ze woont op de begane grond en heeft de steigers pontificaal op haar balkon staan. Ze heeft geen goed woord over voor de woningstichting. "Dit kost een vermogen", briest ze. "Door een fout van Wonen Breburg zelf. Als ze eerder hadden nagedacht, hadden we deze ellende niet gehad."

De muurschildering in betere tijden (foto: Omroep Brabant).

Want architect Wiel Arets, die heeft bevolen dat de muurschildering moet worden overgeschilderd, staat in zijn recht. Het appartementencomplex is zijn intellectuele eigendom, dus heeft hij bepaald dat de muurschildering van kunstenaar Collin van der Sluijs verdwijnt en dat de muur weer wit moet worden.

"De architect wil niet dat wij een mooi uitzicht hebben."