In alle vormen en maten zijn ze er weer: kleintjes, enorme dikkerds, engerds én pompoenen met hele vreemde uitstulpingen. Els Vissers verkoopt zo'n 50 verschillende soorten pompoenen vanuit haar tijdelijke kraam aan de rand van de Drunense Duinen. "Speciaal voor Halloween heb ik afgelopen zomer ook witte pompoenen gekweekt. Witte pompoenen waar je een gezicht op kunt schilderen, want beschilderde pompoenen gaan veel langer mee dan pompoenen die uitgehold zijn."

Rob Bartol Geschreven door

In het Brabantse buitengebied kom je ze 'hoe dan ook' tegen: kraampjes waar in de herfst pompoenen worden verkocht. Bij de kraam van Els Vissers in Drunen is Carla uit Kerkdriel de nodige pompoenen aan het inslaan. “Elk jaar doe ik wel iets met pompoenen”, vertelt ze. “Vroeger focuste ik me helemaal op Halloween, maar tegenwoordig maak ik een mooie herfsttafel. En ik beschilder de pompoenen tegenwoordig ook omdat ze dan inderdaad langer meegaan."

"Dit jaar verkoop ik alleen nog maar eetpompoenen."

Els Vissers verkoopt zowel eetbare als decoratiepompoenen. Ze ziet dat er meer belangstelling is voor eetbare pompoenen. "Ik heb ook oven-pompoenen. Dat zijn kleinere, eetbare pompoenen die je in de oven kunt bereiden." De onbetwiste Brabantse pompoenkoning Sander Sanders uit Sprang-Capelle is zelfs helemaal gestopt met de kweek van decoratiepompoenen. "Dit jaar verkoop ik alleen nog maar eetbare pompoenen. Ik was al gaan minderen, maar er is zoveel concurrentie in die decoratiepompoenen dat dat niet meer loont. Een hoop werk op je dak halen waar je niets aan verdient."

Herfsttijd betekent pompoenentijd: 'Ik heb er ook die je kunt beschilderen'

Sander Sanders uit Sprang-Capelle was ruim veertig jaar geleden één van de eersten die begon met de verkoop van pompoenen bij zijn kwekerij aan huis. Hij kweekte een enorm aantal exotische soorten, waar koks uit binnen- en buitenland op afkwamen. "Ik heb aan die tijd ook een enorm aantal recepten overgehouden", vertelt hij. "In mijn archief zitten zo'n 2500 recepten, ruim 1600 daarvan heb ik op onze ' Recepten USB-stick' gezet. Wat lekker is? Pompoenbeignets gemaakt op Bourgondische wijze."

"Mensen proberen wat bij te verdienen."

Het aantal verkooppunten langs de weg waar pompoenen worden verkocht, is in de beleving van Els Vissers iets aan het afnemen. "Ik heb toch het idee dat er voorgaande jaren meer kraampjes waren met pompoenen." Sander Sanders heeft een andere mening en ziet juist een toename van kraampjes. "Het is een paar jaar minder geweest, maar je ziet het weer toenemen. Mensen proberen wat bij te verdienen en dan moet je iets."

Pompoenenkoning Sander Sanders kweekt alleen nog eetbare pompoenen

Ondanks dat alles duurder wordt, zijn de prijzen in de pompoenenkraam van Els gelijk aan die van vorig jaar. "Pompoenplanten houden van warmte en de zon heeft afgelopen zomer flink zijn best gedaan en zonnewarmte kost (nog) steeds niets. Het zou dan ook onzin zijn om de prijzen te verhogen. We hebben wel iets meer moeten beregenen , maar dat was het dan ook."

"Pompoenen zijn een lust voor het oog en een streling voor de tong."

"We zijn ook weer terug op het oude verhaal van vroeger", aldus pompoenenkoning Sander Sanders. "Daar bedoel ik mee dat we weer volop aan het wecken zijn gegaan. Ja, daar geef ik ook uitleg over. Pompoenblokjes kan je net als tientallen andere soorten groenten en fruit ook wecken. Waarom wecken? Stel dat er een stroomuitval komt door al dat gedoe met energie dan kan je alles weggooien wat in je vriezer zit", vertelt hij. "Bij geweckte groenten en fruit heb je daar geen last van."

Pompoenen groot en klein in de kraam van Els in Drunen

Naast het kweken van pompoenen trekt Sander Sanders ook als een ware evangelist door het land om lezingen te houden over 'de pompoen.' "Dat kom ik bij verenigingen aan de hand van een diavoorstelling vertellen over pompoenen en de bijna ontelbare mogelijkheden om ze te bereiden", vertelt hij. "Pompoenen zijn een lust voor het oog en een streling voor de tong."