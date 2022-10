112-nieuws: auto botst tegen boom in Son en Breugel • Roosendaal sluit huis

07.00

Het verkeer dat woensdag op de A27 vanuit Brabant richting Utrecht reed, kreeg te maken met vertraging en files. Net over de brug bij Gorinchem was ter hoogte van Noordeloos een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook was daardoor enige tijd afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij. De vertraging neemt af en omrijden is niet meer nodig, laat Rijkswaterstaat weten.