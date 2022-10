112-nieuws: bestuurder rijdt boom uit de grond • surfer gewond geraakt

14.15

Een appartement in Oudenbosch is voor drie maanden gesloten, vanwege de vondst van een hennepkwekerij. Dat heeft burgemeester Bernd Roks van de gemeente Oudenbosch besloten. Agenten vonden in augustus op zolder 152 hennepplanten. Burgemeester "We hebben samen met de gemeenteraad afgesproken hard op te treden tegen alle vormen van drugscriminaliteit, zeker in woonwijken waar onze kinderen spelen. Die afspraak komen we na", schrijft Roks.