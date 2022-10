112-nieuws: mannen opgepakt voor autodiefstal • surfer gewond geraakt

13.05

In het water langs de Steegstraat in Linden is een surfer gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent gaat het om een 14-jarige jongen die aan zijn been gewond is geraakt. Het is niet duidelijk hoe dat precies is gebeurd. Andere surfers hebben hem op een surfplank naar de kant gebracht. Daar is hij in de ambulance geholpen aan zijn verwondingen.